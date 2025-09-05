https://ria.ru/20250905/putin-2039870435.html
Переговоры по "Силе Сибири — 2" были долгими, заявил Путин
экономика
сила сибири — 2
вэф-2025
россия
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Переговоры по проекту "Сила Сибири - 2" были долгими, все стремятся к достижению результата, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Это были долгие переговоры. Всегда, когда между собой общаются и стараются найти какое-то решение участники экономической деятельности - здесь подавляющее большинство таких людей в зале находятся, все прекрасно понимают - это непростой процесс, но все стремятся к достижению результата, в котором заинтересованы обе договаривающиеся стороны", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
