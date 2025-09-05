Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 05.09.2025 (обновлено: 08:53 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039869261.html
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"
Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:42:00+03:00
2025-09-05T08:53:00+03:00
владимир путин
вэф-2025
экономика
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039871862_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06551b13b50d1dc5597e6d336bdab77f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Что касается цен, то они носят: а) рыночный характер и б) рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу... Формула одна и та же, она абсолютно рыночная", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/proekt-2039869562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"
Цены в рамках проекта "Сила Сибири — 2" носят рыночный характер, подчеркнул Путин. Они рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу
2025-09-05T08:42
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039871862_322:0:1762:1080_1920x0_80_0_0_64431a51f519f1777a6fb94e508bbe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, вэф-2025, экономика, сила сибири — 2
Владимир Путин, ВЭФ-2025, Экономика, Сила Сибири — 2
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"

Путин: цены в рамках проекта "Сила Сибири — 2" носят рыночный характер

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Что касается цен, то они носят: а) рыночный характер и б) рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу... Формула одна и та же, она абсолютно рыночная", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Сила Сибири — 2" один из крупнейших проектов в мире, заявил Путин
08:42
 
Владимир ПутинВЭФ-2025ЭкономикаСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала