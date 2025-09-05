https://ria.ru/20250905/putin-2039869261.html

Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"

Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"

2025-09-05

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается цен, то они носят: а) рыночный характер и б) рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу... Формула одна и та же, она абсолютно рыночная", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Путин о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2" Цены в рамках проекта "Сила Сибири — 2" носят рыночный характер, подчеркнул Путин. Они рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу 2025-09-05T08:42 true PT1M02S

Варвара Скокшина

владимир путин, вэф-2025, экономика, сила сибири — 2