Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"
Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:42:00+03:00
2025-09-05T08:42:00+03:00
2025-09-05T08:53:00+03:00
владимир путин
вэф-2025
экономика
сила сибири — 2
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Цены в рамках проекта "Сила сибири 2" носят рыночный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что касается цен, то они носят: а) рыночный характер и б) рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу... Формула одна и та же, она абсолютно рыночная", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"
Цены в рамках проекта "Сила Сибири — 2" носят рыночный характер, подчеркнул Путин.
Они рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу
Путин рассказал о ценах в рамках проекта "Сила Сибири — 2"
