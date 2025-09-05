https://ria.ru/20250905/putin-2039868700.html

Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Президент России Владимир Путин предложил распространить дальневосточную льготную ипотечную программу на вторичный рынок жилья в тех городах, где пока не строят

2025-09-05T08:39:00+03:00

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

экономика

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить дальневосточную льготную ипотечную программу на вторичный рынок жилья в тех городах, где пока не строят новые многоквартирные дома. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья, но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложений от застройщиков. Конечно, при этом нужно будет учесть и годы постройки, состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку. Прошу коллег внимательно отработать эту тему", - заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

