Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье
Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье
2025-09-05T08:39:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить дальневосточную льготную ипотечную программу на вторичный рынок жилья в тех городах, где пока не строят новые многоквартирные дома. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья, но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложений от застройщиков. Конечно, при этом нужно будет учесть и годы постройки, состояние домов, где приобретается жилье в ипотеку. Прошу коллег внимательно отработать эту тему", - заявил Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
