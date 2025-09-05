https://ria.ru/20250905/putin-2039867933.html

Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей

2025-09-05T08:37:00+03:00

2025-09-05T08:37:00+03:00

2025-09-05T10:22:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Самое главное – это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу. И эта общая задача заключается в том, чтобы региональные власти с одной стороны договаривались с инвесторами с другой... Инвесторы должны гарантировать потребление этой энергии. А значит, тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

дальний восток

владивосток

2025

Новости

ru-RU

экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025