https://ria.ru/20250905/putin-2039867933.html
Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей
Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей
Президент России Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:37:00+03:00
2025-09-05T08:37:00+03:00
2025-09-05T10:22:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a1a69e9ed13f4d82c640b5f859a2754.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Самое главное – это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу. И эта общая задача заключается в том, чтобы региональные власти с одной стороны договаривались с инвесторами с другой... Инвесторы должны гарантировать потребление этой энергии. А значит, тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039863382.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039867402_106:0:1546:1080_1920x0_80_0_0_b0be2c7414e013a4a3fe1fc8f3c898ef.jpg
Путин о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке
Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке.
2025-09-05T08:37
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей
Путин: важно взаимодействие инвесторов и региональных властей для развития ТЭК