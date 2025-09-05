Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей
05.09.2025
Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей
Президент России Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке.
экономика
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Самое главное – это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу. И эта общая задача заключается в том, чтобы региональные власти с одной стороны договаривались с инвесторами с другой... Инвесторы должны гарантировать потребление этой энергии. А значит, тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности взаимодействия инвесторов и региональных властей для развития ТЭК на Дальнем Востоке.
"Самое главное – это правильная организация работы, определение приоритетов и взаимодействие между различными структурами, которые должны решать общую задачу. И эта общая задача заключается в том, чтобы региональные власти с одной стороны договаривались с инвесторами с другой... Инвесторы должны гарантировать потребление этой энергии. А значит, тогда те, кто ее будут производить, должны быть уверены в том, что они, вкладывая деньги в создание энергетических мощностей и сетевого хозяйства, не проработают вхолостую", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
