https://ria.ru/20250905/putin-2039867124.html
Путин заявил о важности внутренней конъюнктуры для угольной отрасли
Путин заявил о важности внутренней конъюнктуры для угольной отрасли - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о важности внутренней конъюнктуры для угольной отрасли
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешняя конъюнктура для угольной отрасли РФ имеет значение, ее нужно учитывать, но ориентироваться на внутренний рынок. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:36:00+03:00
2025-09-05T08:36:00+03:00
2025-09-05T08:36:00+03:00
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешняя конъюнктура для угольной отрасли РФ имеет значение, ее нужно учитывать, но ориентироваться на внутренний рынок. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Внешняя конъюнктура, конечно, она имеет значение (для угольной отрасли РФ - ред.). Мы должны ее учитывать, но чтобы быть более гибкими и более устойчивыми, должны опору делать на внутренний рынок", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/laos-2039866115.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_91917bf73ce30f5dbfd5580e5833b0b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин заявил о важности внутренней конъюнктуры для угольной отрасли
Путин призвал ориентироваться на внутреннюю конъюнктуру в угольной отрасли