Путин заявил о важности внутренней конъюнктуры для угольной отрасли

Путин заявил о важности внутренней конъюнктуры для угольной отрасли

2025-09-05T08:36:00+03:00

россия

владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешняя конъюнктура для угольной отрасли РФ имеет значение, ее нужно учитывать, но ориентироваться на внутренний рынок. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Внешняя конъюнктура, конечно, она имеет значение (для угольной отрасли РФ - ред.). Мы должны ее учитывать, но чтобы быть более гибкими и более устойчивыми, должны опору делать на внутренний рынок", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

