Путин поручил расширить ипотечную программу в ДФО на учителей

2025-09-05T08:26:00+03:00

дальний восток

россия

арктика

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и внести соответствующие поправки. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Возможность получить ипотеку по ставке 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики, и прошу правительство внести соответствующие поправки в нормативную базу", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

россия

арктика

