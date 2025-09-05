Самый большой тигр в мире тоже российский, отметил Путин

https://ria.ru/20250905/putin-2039862705.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что, хотя медведь является символом России, самый большой в мире тигр - тоже российский. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >> "Медведь, конечно, символ России, но у нас вот, мы на Дальнем Востоке находимся, самый большой тигр в мире - это, кстати, уссурийский, российский тигр", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

