Двуглавый орел смотрит не только на восток, заявил Путин
Двуглавый орел смотрит не только на восток, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на ВЭФ сказал, что двуглавый орел России смотрит не только на восток: есть еще и юг. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ВЭФ сказал, что двуглавый орел России смотрит не только на восток: есть еще и юг. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Вы сейчас сказали про то, что наш орел куда-то смотрит. Восток, запад. Есть еще и юг", - сказал Путин.
