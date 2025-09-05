https://ria.ru/20250905/putin-2039862360.html

Двуглавый орел смотрит не только на восток, заявил Путин

2025-09-05T08:23:00+03:00

россия

владимир путин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на ВЭФ сказал, что двуглавый орел России смотрит не только на восток: есть еще и юг. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Вы сейчас сказали про то, что наш орел куда-то смотрит. Восток, запад. Есть еще и юг", - сказал Путин.

россия, владимир путин