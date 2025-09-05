Рейтинг@Mail.ru
Многие европейские компании ушли из России с убытками, заявил Путин
08:23 05.09.2025
Многие европейские компании ушли из России с убытками, заявил Путин
Многие европейские компании ушли из России с убытками, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не уходили - работают и хотят расширять сотрудничество, сказал президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, у них есть как бы проблемы. Они работают, никуда не ушли. И больше того - хотят расширять сотрудничество", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. "По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", - добавил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Многие европейские компании ушли из России с убытками, заявил Путин

Путин: многие европейские компании ушли из России с убытками, но могут вернуться

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не уходили - работают и хотят расширять сотрудничество, сказал президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, у них есть как бы проблемы. Они работают, никуда не ушли. И больше того - хотят расширять сотрудничество", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
"По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", - добавил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга
Россия Владивосток Владимир Путин Дальневосточный федеральный университет Экономика ВЭФ-2025
 
 
