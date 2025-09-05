https://ria.ru/20250905/putin-2039859633.html
Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга
Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга - РИА Новости, 05.09.2025
Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга
Расширение взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не связано с текущей политической конъюнктурой, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2025
в мире
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Расширение взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не связано с текущей политической конъюнктурой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Расширение нашего взаимодействия и совместной работы с нашими друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Глобальном Юге, оно не связано с текущей конъюнктурой политической вообще", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга
