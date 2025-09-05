https://ria.ru/20250905/putin-2039859633.html

Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга

Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга - РИА Новости, 05.09.2025

Путин высказался о расширении взаимодействия России и Глобального Юга

Расширение взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не связано с текущей политической конъюнктурой, заявил президент... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:18:00+03:00

2025-09-05T08:18:00+03:00

2025-09-05T08:18:00+03:00

в мире

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Расширение взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Глобального Юга не связано с текущей политической конъюнктурой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Расширение нашего взаимодействия и совместной работы с нашими друзьями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Глобальном Юге, оно не связано с текущей конъюнктурой политической вообще", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/rf-2039858938.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет