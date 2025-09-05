https://ria.ru/20250905/putin-2039859259.html

Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки

Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки - РИА Новости, 05.09.2025

Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки

Владимир Путин предложил расширить действие программ дальневосточной и арктической ипотеки. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин предложил расширить действие программ дальневосточной и арктической ипотеки.Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>"Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркну — для всех многодетных семей независимо от возраста родителей", — сказал он на пленарном заседании ВЭФ.Президент также предложил использовать дальневосточную ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья — в тех городах, где пока не возводят многоквартирные дома и нет предложений от застройщиков."При этом нужно будет учесть и годы постройки, состояние домов, где приобретается жилье", — отметил Путин.Кроме того, он поручил распространить ипотечную программу по ставке два процента на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений на Дальнем Востоке и в Арктике.Как отметил президент, эта программа, а также механизм "Дальневосточного квартала" с льготами для застройщиков поддержали спрос на жилье в регионе."Если в 2015 году в регионе было введено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, то в прошлом году — уже 4,7 миллиона. <...> Уже выдано более 165 тысяч кредитов", — уточнил он.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

