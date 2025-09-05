https://ria.ru/20250905/putin-2039857425.html
Путин поручил направить регионам ДФО пять процентов от расходов госпрограмм
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину направить регионам Дальнего Востока на мастер-планы 5% от расходов профильных госпрограмм, в том числе в соцсфере и инфраструктуре. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Для финансирования мастер-планов мы договорились сформировать в национальных проектах специальные разделы, посвященные именно Дальнему Востоку и Арктике, а также направить на мероприятия мастер-планов 5% от расходов профильных государственных программ в социальной сфере, инфраструктуре и так далее. Я прошу министерство финансов обратить внимание на то, что эти решения приняты. Да, там нужно поработать, внимательно посмотреть по всем этим программам, но прошу 5% сюда, безусловно, направить и решить стоящие перед регионом задачи", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
