05.09.2025
08:13 05.09.2025
Путин поручил направить регионам ДФО пять процентов от расходов госпрограмм
общество
дальний восток
россия
арктика
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину направить регионам Дальнего Востока на мастер-планы 5% от расходов профильных госпрограмм, в том числе в соцсфере и инфраструктуре. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Для финансирования мастер-планов мы договорились сформировать в национальных проектах специальные разделы, посвященные именно Дальнему Востоку и Арктике, а также направить на мероприятия мастер-планов 5% от расходов профильных государственных программ в социальной сфере, инфраструктуре и так далее. Я прошу министерство финансов обратить внимание на то, что эти решения приняты. Да, там нужно поработать, внимательно посмотреть по всем этим программам, но прошу 5% сюда, безусловно, направить и решить стоящие перед регионом задачи", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
общество, дальний восток, россия, арктика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), вэф-2025
Общество, Дальний Восток, Россия, Арктика, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), ВЭФ-2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину направить регионам Дальнего Востока на мастер-планы 5% от расходов профильных госпрограмм, в том числе в соцсфере и инфраструктуре.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Для финансирования мастер-планов мы договорились сформировать в национальных проектах специальные разделы, посвященные именно Дальнему Востоку и Арктике, а также направить на мероприятия мастер-планов 5% от расходов профильных государственных программ в социальной сфере, инфраструктуре и так далее. Я прошу министерство финансов обратить внимание на то, что эти решения приняты. Да, там нужно поработать, внимательно посмотреть по всем этим программам, но прошу 5% сюда, безусловно, направить и решить стоящие перед регионом задачи", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Путин оценил результативность дальневосточной ипотеки
