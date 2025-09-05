https://ria.ru/20250905/putin-2039856603.html
Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами мира, но в первую очередь - с друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы открыты к сотрудничеству со всеми странами мира, прежде всего с теми, кто хочет с нами работать, с нашими друзьями", - отметил президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
