Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Но мы же знаем, у нас контакты есть: многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
