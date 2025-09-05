https://ria.ru/20250905/putin-2039855937.html

Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Но мы же знаем, у нас контакты есть: многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут и в любую секунду хотели бы возвратиться", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

