Путин рассказал о льготной дальневосточной и арктической ипотеке
Более 165 тысяч кредитов выдано в рамках программы льготной дальневосточной и арктической ипотеки под 2%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Более 165 тысяч кредитов выдано в рамках программы льготной дальневосточной и арктической ипотеки под 2%, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"По этой ипотечной программе уже выдано более 165 тысяч кредитов", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
