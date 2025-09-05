Рейтинг@Mail.ru
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
08:06 05.09.2025 (обновлено: 08:15 05.09.2025)
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин
Россия и Китай начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами, а не с конъюктурой, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Китай начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами, а не с конъюктурой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"С председателем Си Цзиньпином мы начали такую большую совместную работу 20 лет назад. Это не связано с текущей конъюнктурой, это связано со взаимным национальными интересами. Наши экономики дополняют друг друга. Мы соседи, у нас много общих интересов, общие подходы, общие ценности есть, традиционные, хочу подчеркнуть", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
2025
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Китай начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами, а не с конъюктурой, заявил президент России Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"С председателем Си Цзиньпином мы начали такую большую совместную работу 20 лет назад. Это не связано с текущей конъюнктурой, это связано со взаимным национальными интересами. Наши экономики дополняют друг друга. Мы соседи, у нас много общих интересов, общие подходы, общие ценности есть, традиционные, хочу подчеркнуть", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
