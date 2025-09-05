https://ria.ru/20250905/putin-2039853765.html
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин
Россия и Китай начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами, а не с конъюктурой, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:06:00+03:00
2025-09-05T08:06:00+03:00
2025-09-05T08:15:00+03:00
россия
китай
вэф-2025
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039849326_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_af3fb39a43f0d863b10691ed5ea5e40b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Китай начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами, а не с конъюктурой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"С председателем Си Цзиньпином мы начали такую большую совместную работу 20 лет назад. Это не связано с текущей конъюнктурой, это связано со взаимным национальными интересами. Наши экономики дополняют друг друга. Мы соседи, у нас много общих интересов, общие подходы, общие ценности есть, традиционные, хочу подчеркнуть", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039856603.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039849326_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bfe9f1360e2a2d01f5cc54bce05b7173.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, вэф-2025, экономика, владимир путин
Россия, Китай, ВЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин
Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин
Путин: Россия и Китай 20 лет назад начали большую совместную работу
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Китай начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами, а не с конъюктурой, заявил президент России Владимир Путин.
"С председателем Си Цзиньпином мы начали такую большую совместную работу 20 лет назад. Это не связано с текущей конъюнктурой, это связано со взаимным национальными интересами. Наши экономики дополняют друг друга. Мы соседи, у нас много общих интересов, общие подходы, общие ценности есть, традиционные, хочу подчеркнуть", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.