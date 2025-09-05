https://ria.ru/20250905/putin-2039853765.html

Работа России и Китая связана с национальными интересами, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия и Китай начали большую совместную работу 20 лет назад, она связана с национальными интересами, а не с конъюктурой, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"С председателем Си Цзиньпином мы начали такую большую совместную работу 20 лет назад. Это не связано с текущей конъюнктурой, это связано со взаимным национальными интересами. Наши экономики дополняют друг друга. Мы соседи, у нас много общих интересов, общие подходы, общие ценности есть, традиционные, хочу подчеркнуть", - сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

