Путин оценил отношения России с другими странами

Путин оценил отношения России с другими странами - РИА Новости, 05.09.2025

Путин оценил отношения России с другими странами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России добрососедские отношения со многими странами. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:06:00+03:00

2025-09-05T08:06:00+03:00

2025-09-05T08:33:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России добрососедские отношения со многими странами.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >> "У нас очень добрые, добрососедские отношения со многими странами. И Китайской Народной Республикой, и с Индией, с той же Индонезией", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

