Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая
08:05 05.09.2025 (обновлено: 08:58 05.09.2025)
Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассуждая о месте России в союзе РФ-Индия-Китай, заявил, что медведь он и есть медведь.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Медведь он и есть медведь", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, какое место в союзе слона, дракона и медведя занимается место медведь, подразумевая союз Индии, Китая и России.
Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассуждая о месте России в союзе РФ-Индия-Китай, заявил, что медведь он и есть медведь.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Медведь он и есть медведь", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, какое место в союзе слона, дракона и медведя занимается место медведь, подразумевая союз Индии, Китая и России.
Путин назвал конкурентные преимущества России
