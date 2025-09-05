https://ria.ru/20250905/putin-2039853107.html
Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая
Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассуждая о месте России в союзе РФ-Индия-Китай, заявил, что медведь он и есть медведь. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассуждая о месте России в союзе РФ-Индия-Китай, заявил, что медведь он и есть медведь.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Медведь он и есть медведь", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, какое место в союзе слона, дракона и медведя занимается место медведь, подразумевая союз Индии, Китая и России.
Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая
