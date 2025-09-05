https://ria.ru/20250905/putin-2039853107.html

Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая

Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал о месте страны в союзе России, Индии и Китая

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассуждая о месте России в союзе РФ-Индия-Китай, заявил, что медведь он и есть медведь. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:05:00+03:00

2025-09-05T08:05:00+03:00

2025-09-05T08:58:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039861425_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da7d38789d6f78feb9d6a3b8dc74013d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ рассуждая о месте России в союзе РФ-Индия-Китай, заявил, что медведь он и есть медведь.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Медведь он и есть медведь", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, какое место в союзе слона, дракона и медведя занимается место медведь, подразумевая союз Индии, Китая и России.

https://ria.ru/20250905/preimuschestvo-2039854619.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о месте России в союзе Россия — Индия — Китай "Медведь он и есть медведь". Так Путин высказался о месте России в союзе Россия — Индия — Китай. 2025-09-05T08:05 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия