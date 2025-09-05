Рейтинг@Mail.ru
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
08:03 05.09.2025
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин
Власти РФ продолжат развитие системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, подстраивать ее под потребности местных предприятий, заявил президент РФ РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:03:00+03:00
2025-09-05T08:03:00+03:00
дальний восток
россия
южно-сахалинск
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти РФ продолжат развитие системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, подстраивать ее под потребности местных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Мы продолжим развитие системы среднего и высшего образования в регионе. Будем постоянно настраивать эту систему на кадровые потребности предприятий и организаций, учитывать прогноз состояния рынка труда с развитием новых перспективных направлений экономики", - сказал президент. Он отметил, что власти уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском, Якутии, Хабаровске, Благовещенске, Улан-Удэ и Чите, построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампуса мирового уровня в Арктике, Мурманске и Архангельске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
россия
южно-сахалинск
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин

Путин: власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти РФ продолжат развитие системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, подстраивать ее под потребности местных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Мы продолжим развитие системы среднего и высшего образования в регионе. Будем постоянно настраивать эту систему на кадровые потребности предприятий и организаций, учитывать прогноз состояния рынка труда с развитием новых перспективных направлений экономики", - сказал президент.
Он отметил, что власти уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском, Якутии, Хабаровске, Благовещенске, Улан-Удэ и Чите, построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампуса мирового уровня в Арктике, Мурманске и Архангельске.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин призвал разработать стратегию развития ДФО до 2036 года
