https://ria.ru/20250905/putin-2039852268.html
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин
Власти РФ продолжат развитие системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, подстраивать ее под потребности местных предприятий, заявил президент РФ РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T08:03:00+03:00
2025-09-05T08:03:00+03:00
2025-09-05T08:03:00+03:00
дальний восток
россия
южно-сахалинск
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти РФ продолжат развитие системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, подстраивать ее под потребности местных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы продолжим развитие системы среднего и высшего образования в регионе. Будем постоянно настраивать эту систему на кадровые потребности предприятий и организаций, учитывать прогноз состояния рынка труда с развитием новых перспективных направлений экономики", - сказал президент. Он отметил, что власти уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском, Якутии, Хабаровске, Благовещенске, Улан-Удэ и Чите, построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампуса мирового уровня в Арктике, Мурманске и Архангельске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/razvitie-2039851013.html
дальний восток
россия
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_268:1322:2047:2656_1920x0_80_0_0_35b4bafdb829225d6436cade7b389080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, россия, южно-сахалинск, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Дальний Восток, Россия, Южно-Сахалинск, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин
Путин: власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке