https://ria.ru/20250905/putin-2039852268.html

Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин

Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Власти продолжат развитие образования на Дальнем Востоке, заявил Путин

Власти РФ продолжат развитие системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, подстраивать ее под потребности местных предприятий, заявил президент РФ РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:03:00+03:00

2025-09-05T08:03:00+03:00

2025-09-05T08:03:00+03:00

дальний восток

россия

южно-сахалинск

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039843023_0:1404:2047:2555_1920x0_80_0_0_ea31bd2f780fc645d65ae661216a5dea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти РФ продолжат развитие системы высшего и среднего образования на Дальнем Востоке, подстраивать ее под потребности местных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы продолжим развитие системы среднего и высшего образования в регионе. Будем постоянно настраивать эту систему на кадровые потребности предприятий и организаций, учитывать прогноз состояния рынка труда с развитием новых перспективных направлений экономики", - сказал президент. Он отметил, что власти уже договорились открыть университетские кампусы в Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском, Якутии, Хабаровске, Благовещенске, Улан-Удэ и Чите, построить вторую очередь кампуса Дальневосточного федерального университета, кампуса мирового уровня в Арктике, Мурманске и Архангельске. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/razvitie-2039851013.html

дальний восток

россия

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, россия, южно-сахалинск, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025