https://ria.ru/20250905/putin-2039850272.html

Путин поручил подготовить предложения о цифровом развитии Дальнего Востока

Путин поручил подготовить предложения о цифровом развитии Дальнего Востока - РИА Новости, 05.09.2025

Путин поручил подготовить предложения о цифровом развитии Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения, касающиеся цифрового развития Дальнего Востока. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:59:00+03:00

2025-09-05T07:59:00+03:00

2025-09-05T07:59:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039834462_0:145:3366:2038_1920x0_80_0_0_c306d475eb2a8b640c63b6972c03e7da.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения, касающиеся цифрового развития Дальнего Востока. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных… Рассчитываю, что правительство подготовит предложения на этот счет", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039849047.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025