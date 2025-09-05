Рейтинг@Mail.ru
Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает Путин
07:59 05.09.2025
Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает Путин
Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает Путин
Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Да и сама жизнь требует применения таких технологий. У нас, допустим, лесные пожары возникают на расстоянии сотен, сотен километров от тех центров, с которых можно реагировать на эти пожары. Ну вот беспилотники в самый раз использовать на этих пространствах. Ну и другие есть возможности на этих огромных территориях применения современных технологий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает Путин

Путин: сама жизнь требует применения беспилотных технологий

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сама жизнь требует применения беспилотных технологий, считает президент России Владимир Путин.
"Да и сама жизнь требует применения таких технологий. У нас, допустим, лесные пожары возникают на расстоянии сотен, сотен километров от тех центров, с которых можно реагировать на эти пожары. Ну вот беспилотники в самый раз использовать на этих пространствах. Ну и другие есть возможности на этих огромных территориях применения современных технологий", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
