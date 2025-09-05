Молодежь со всей страны поехала на Дальний Восток, заявил Путин

https://ria.ru/20250905/putin-2039848522.html
2025-09-05T07:56:00+03:00
2025-09-05T07:56:00+03:00
2025-09-05T08:46:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Молодежь со всей страны поехала на Дальний Восток, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что особенно важно - на Дальний Восток поехала молодежь. Причем со всей страны", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
