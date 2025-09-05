https://ria.ru/20250905/putin-2039848402.html
Путин рассказал о снижении уровня бедности в России
В России уровень бедности с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В России уровень бедности с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
