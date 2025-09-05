https://ria.ru/20250905/putin-2039848073.html

Путин рассказал о переломе оттока населения с Дальнего Востока

Властям постепенно удается переломить тенденцию оттока населения с Дальнего Востока, заявил президент России Владимира Путин во время пленарного заседания на...

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Властям постепенно удается переломить тенденцию оттока населения с Дальнего Востока, заявил президент России Владимира Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы с вами помним, как на фоне проблем, трудностей в экономике, социальной сфере, в конце прошлого века с Дальнего Востока начали уезжать люди. Это была действительно угрожающая тенденция, которую очень сложно было переломить, но нам это удаётся. Постепенно, но удаётся", - сказал Путин.

