Будущее России создается на Дальнем Востоке, отметил Путин
Будущее России создается на Дальнем Востоке, отметил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Будущее России создается на Дальнем Востоке, отметил Путин
Будущее России создается на Дальнем Востоке, молодежь это видит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:54:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Будущее России создается на Дальнем Востоке, молодежь это видит, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Именно на Дальнем Востоке создается будущее нашей страны, молодежь это чувствует, видит и соответствующим образом реагирует", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Путин добавил, что девять лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи в возрасте от 20 до 24 лет. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Будущее России создается на Дальнем Востоке, отметил Путин
