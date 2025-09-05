https://ria.ru/20250905/putin-2039847751.html

Будущее России создается на Дальнем Востоке, отметил Путин

Будущее России создается на Дальнем Востоке, молодежь это видит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Будущее России создается на Дальнем Востоке, молодежь это видит, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Именно на Дальнем Востоке создается будущее нашей страны, молодежь это чувствует, видит и соответствующим образом реагирует", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Путин добавил, что девять лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи в возрасте от 20 до 24 лет. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

