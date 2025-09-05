https://ria.ru/20250905/putin-2039847568.html
Путин: нужно, чтобы люди захотели жить на Дальнем Востоке
Путин: нужно, чтобы люди захотели жить на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин: нужно, чтобы люди захотели жить на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания на Дальнем Востоке всех условий, чтобы россияне хотели жить в этом регионе. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:53:00+03:00
2025-09-05T07:53:00+03:00
2025-09-05T07:53:00+03:00
дальний восток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_674f61c6315e2dd827b07b6628358e84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания на Дальнем Востоке всех условий, чтобы россияне хотели жить в этом регионе. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нужно создать условия, чтобы люди здесь (на Дальнем Востоке - ред.) могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать, культуру надо развивать и так далее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039847028.html
дальний восток
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039844058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31514928ff7debb87d705dfbcc887634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, владивосток, россия
Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Путин: нужно, чтобы люди захотели жить на Дальнем Востоке
Путин: необходимо создать условия, чтобы люди захотели жить на Дальнем Востоке