Путин заявил о снижении уровня бедности на Дальнем Востоке

Путин заявил о снижении уровня бедности на Дальнем Востоке

Путин заявил о снижении уровня бедности на Дальнем Востоке

Уровень бедности в целом на Дальнем Востоке снизился, хотя еще выше, чем в среднем по РФ, заявил президент России Владимир Путин.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Уровень бедности в целом на Дальнем Востоке снизился, хотя еще выше, чем в среднем по РФ, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, здесь есть над чем работать, однако, в целом, подчеркну, динамика хорошая, позитивная", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Новости

