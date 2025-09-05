Рейтинг@Mail.ru
07:50 05.09.2025 (обновлено: 10:25 05.09.2025)
Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА
Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Считаю возможным распространить экспериментальный режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его, в первую очередь на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток.
"Считаю возможным распространить экспериментальный режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его, в первую очередь на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияДальний ВостокВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
