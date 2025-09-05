https://ria.ru/20250905/putin-2039846364.html

Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА

Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА - РИА Новости, 05.09.2025

Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА

Президент России Владимир Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Считаю возможным распространить экспериментальный режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его, в первую очередь на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

