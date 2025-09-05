https://ria.ru/20250905/putin-2039846364.html
Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА
Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА - РИА Новости, 05.09.2025
Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА
Президент России Владимир Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:50:00+03:00
2025-09-05T07:50:00+03:00
2025-09-05T10:25:00+03:00
россия
дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039851266_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49bcb6ffe24e368bef7aa4ebdb8f2c70.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Считаю возможным распространить экспериментальный режим в части беспилотных систем на все дальневосточные регионы и расширить его, в первую очередь на такие направления, как использование цифровых платформ, искусственный интеллект и оборот данных", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039844803.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039851266_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_629945c50975016e01e4090f3ba1fd8d.jpg
Путин об экспериментальном режиме использования беспилотников на Дальнем Востоке
Путин предложил распространить экспериментальный режим использования беспилотников на весь Дальний Восток.
2025-09-05T07:50
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА
Путин предложил расширить экспериментальный режим использования БПЛА на весь ДФО