Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 05.09.2025 (обновлено: 08:24 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039846146.html
Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток
Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток
Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее едет на Дальний Восток, только в 2024 году приток вырос более чем в два раза, сказал... РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:49:00+03:00
2025-09-05T08:24:00+03:00
дальний восток
владимир путин
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039856086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b004f92392228ef6314990d0e970738c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее едет на Дальний Восток, только в 2024 году приток вырос более чем в два раза, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Что особенно важно - на Дальний Восток поехала молодежь. Причем со всей страны. Начиная с 2015 года девять лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причем только в прошлом году он вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039859259.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о притоке молодежи на Дальнем Востоке
Путин заявил, что 9 лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет. По его словам, в регионе создается будущее страны.
2025-09-05T07:49
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039856086_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_0da105b1cc72172534367d4463576230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, владимир путин, вэф-2025, экономика
Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭФ-2025, Экономика
Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток

Путин: на Дальнем Востоке девять лет подряд наблюдается приток молодежи

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее едет на Дальний Восток, только в 2024 году приток вырос более чем в два раза, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Что особенно важно - на Дальний Восток поехала молодежь. Причем со всей страны. Начиная с 2015 года девять лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причем только в прошлом году он вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки
08:17
 
Дальний ВостокВладимир ПутинВЭФ-2025Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала