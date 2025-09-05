https://ria.ru/20250905/putin-2039846146.html
Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток
Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее едет на Дальний Восток, только в 2024 году приток вырос более чем в два раза, сказал... РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее едет на Дальний Восток, только в 2024 году приток вырос более чем в два раза, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что особенно важно - на Дальний Восток поехала молодежь. Причем со всей страны. Начиная с 2015 года девять лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причем только в прошлом году он вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин о притоке молодежи на Дальнем Востоке
Путин заявил, что 9 лет подряд на Дальнем Востоке наблюдается приток молодежи от 20 до 24 лет.
По его словам, в регионе создается будущее страны.
