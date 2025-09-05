https://ria.ru/20250905/putin-2039846146.html

Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток

Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2025

Путин заявил о притоке молодежи на Дальний Восток

Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее едет на Дальний Восток, только в 2024 году приток вырос более чем в два раза

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Молодежь в возрасте от 20 до 24 лет за последние девять лет все активнее едет на Дальний Восток, только в 2024 году приток вырос более чем в два раза, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Что особенно важно - на Дальний Восток поехала молодежь. Причем со всей страны. Начиная с 2015 года девять лет подряд отмечается приток ребят в возрасте от 20 до 24 лет. Причем только в прошлом году он вырос в два с лишним раза по сравнению с предыдущим годом", - сказал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

дальний восток, владимир путин, вэф-2025, экономика