Путин призвал осваивать ДФО с применением современных технологий
Путин призвал осваивать ДФО с применением современных технологий - РИА Новости, 05.09.2025
Путин призвал осваивать ДФО с применением современных технологий
Пространства Дальнего Востока должны осваиваться с применением современных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пространства Дальнего Востока должны осваиваться с применением современных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Думаю, что понятно, но все-таки такая огромная территория с небольшим населением и с большими пространствами, здесь есть чем загружать людей и осваивать эти пространства современными методами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
