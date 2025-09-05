Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития, заявил Путин
07:48 05.09.2025 (обновлено: 10:54 05.09.2025)
На Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития, заявил Путин
На Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития, заявил Путин
На Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития, заявил Путин
Новый этап развития нужно запустить на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Новый этап развития нужно запустить на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами - в этом, собственно говоря, и суть нового этапа", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин: "Должен начаться новый этап развития на Дальнем Востоке"
Должен начаться новый этап развития на Дальнем Востоке, заявил Путин. Он подчеркнул, что регион нужно сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты. Президент добавил, что пространства Дальнего Востока должны осваиваться с применением современных технологий.
На Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития, заявил Путин

Путин: на Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Новый этап развития нужно запустить на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами - в этом, собственно говоря, и суть нового этапа", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин отметил рост зарплат на Дальнем Востоке
