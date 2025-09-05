https://ria.ru/20250905/putin-2039845435.html

На Дальнем Востоке должен начаться новый этап развития, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Новый этап развития нужно запустить на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами - в этом, собственно говоря, и суть нового этапа", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Путин: "Должен начаться новый этап развития на Дальнем Востоке" Должен начаться новый этап развития на Дальнем Востоке, заявил Путин. Он подчеркнул, что регион нужно сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты. Президент добавил, что пространства Дальнего Востока должны осваиваться с применением современных технологий. 2025-09-05T07:48 true PT0M50S

