Путин заявил, что в России должны быть высокие зарплаты

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T08:25:00+03:00

россия

владимир путин

вэф-2025

экономика

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

2025

россия, владимир путин, вэф-2025, экономика