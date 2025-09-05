Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что в России должны быть высокие зарплаты - РИА Новости, 05.09.2025
07:46 05.09.2025 (обновлено: 08:25 05.09.2025)
Путин заявил, что в России должны быть высокие зарплаты
Путин заявил, что в России должны быть высокие зарплаты - РИА Новости, 05.09.2025
Путин заявил, что в России должны быть высокие зарплаты
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:46:00+03:00
2025-09-05T08:25:00+03:00
россия
владимир путин
вэф-2025
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
2025
Путин: "Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат"
Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, заявил Путин
россия, владимир путин, вэф-2025, экономика
Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025, Экономика
Путин заявил, что в России должны быть высокие зарплаты

Путин заявил, что в России должна быть экономика высоких зарплат

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
РоссияВладимир ПутинВЭФ-2025Экономика
 
 
