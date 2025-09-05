Рейтинг@Mail.ru
07:46 05.09.2025 (обновлено: 09:56 05.09.2025)
Путин отметил рост зарплат на Дальнем Востоке
Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале, сообщил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Будущее России создается на Дальнем Востоке, отметил Путин
