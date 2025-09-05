https://ria.ru/20250905/putin-2039844803.html
Путин отметил рост зарплат на Дальнем Востоке
2025-09-05T07:46:00+03:00
экономика
дальний восток
вэф-2025
владивосток
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039892236_0:438:2861:2047_1920x0_80_0_0_de1df3d892d1eb9e9385e06d5babb4b6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале, сообщил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"За последние 10 лет средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 тысяч рублей в месяц в номинале", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
