Портовые мощности на Дальнем Востоке должны еще вырасти, заявил Путин

Портовые мощности на Дальнем Востоке должны еще вырасти, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Портовые мощности на Дальнем Востоке должны еще вырасти, заявил Путин

Портовые мощности на Дальнем Востоке к 2030 году должны вырасти еще на 115 миллионов тонн грузов в год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портовые мощности на Дальнем Востоке к 2030 году должны вырасти еще на 115 миллионов тонн грузов в год, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В соответствии с действующим федеральным проектом, портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году еще на 115 миллионов тонн грузов в год", - сказал Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

