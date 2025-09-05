Рейтинг@Mail.ru
Портовые мощности на Дальнем Востоке должны еще вырасти, заявил Путин
07:45 05.09.2025 (обновлено: 08:44 05.09.2025)
Портовые мощности на Дальнем Востоке должны еще вырасти, заявил Путин
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портовые мощности на Дальнем Востоке к 2030 году должны вырасти еще на 115 миллионов тонн грузов в год, заявил президент РФ Владимир Путин."В соответствии с действующим федеральным проектом, портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году еще на 115 миллионов тонн грузов в год", - сказал Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портовые мощности на Дальнем Востоке к 2030 году должны вырасти еще на 115 миллионов тонн грузов в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В соответствии с действующим федеральным проектом, портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году еще на 115 миллионов тонн грузов в год", - сказал Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
