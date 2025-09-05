https://ria.ru/20250905/putin-2039843404.html
Дальний Восток должен выйти вперед в цифровом развитии, заявил Путин
Дальний Восток должен выйти вперед в цифровом развитии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Дальний Восток должен выйти вперед в цифровом развитии, заявил Путин
Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:43:00+03:00
2025-09-05T07:43:00+03:00
2025-09-05T07:55:00+03:00
вэф-2025
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039840118_630:244:3134:1652_1920x0_80_0_0_9b8465e040f3f4cf61bf36a205f22c3e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных", - сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Путин добавил, что, безусловно, должны быть учтены требования по конфиденциальности и безопасности такого оборота.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039848073.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039840118_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_81008276b4d6063e66af7210e167afbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2025, дальний восток
Дальний Восток должен выйти вперед в цифровом развитии, заявил Путин
Путин: Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии, заявил президент России Владимир Путин.
"Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных", - сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.
Путин добавил, что, безусловно, должны быть учтены требования по конфиденциальности и безопасности такого оборота.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.