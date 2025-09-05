https://ria.ru/20250905/putin-2039843404.html

Дальний Восток должен выйти вперед в цифровом развитии, заявил Путин

2025-09-05T07:43:00+03:00

2025-09-05T07:43:00+03:00

2025-09-05T07:55:00+03:00

вэф-2025

дальний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039840118_630:244:3134:1652_1920x0_80_0_0_9b8465e040f3f4cf61bf36a205f22c3e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать передовым регионом в цифровом развитии, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Дальний Восток должен стать передовым регионом цифрового развития России, особенно в сфере оборота данных", - сказал он, выступая на пленарном заседании ВЭФ.Путин добавил, что, безусловно, должны быть учтены требования по конфиденциальности и безопасности такого оборота.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

2025

вэф-2025, дальний восток