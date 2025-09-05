https://ria.ru/20250905/putin-2039842900.html
Путин заявил о необходимости вводить льготы для инвесторов в ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Куда бы ни пришел инвестор на Дальнем Востоке и в Арктике, он везде будет иметь право на льготы, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Куда бы ни пришел инвестор в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок - он везде будет иметь право на льготы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
