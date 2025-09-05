https://ria.ru/20250905/putin-2039842608.html
Путин призвал применять беспилотные технологии на Дальнем Востоке
Беспилотные технологии должны активно применяться на территории Дальнего Востока: сама жизнь этого требует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Беспилотные технологии должны активно применяться на территории Дальнего Востока: сама жизнь этого требует, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Почему беспилотники не развиваются? Здесь (на Дальнем Востоке - ред.) нет таких угроз, с которыми могут сталкиваться в густонаселенных районах страны. Сама жизнь требует применения таких технологий", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ."Именно здесь их и нужно применять", - указал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
