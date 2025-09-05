https://ria.ru/20250905/putin-2039842608.html

Путин призвал применять беспилотные технологии на Дальнем Востоке

Путин призвал применять беспилотные технологии на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин призвал применять беспилотные технологии на Дальнем Востоке

Беспилотные технологии должны активно применяться на территории Дальнего Востока: сама жизнь этого требует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:41:00+03:00

2025-09-05T07:41:00+03:00

2025-09-05T07:52:00+03:00

дальний восток

владимир путин

вэф-2025

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039839325_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_3f319bf74403f6b7f270ff19d4f86e45.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Беспилотные технологии должны активно применяться на территории Дальнего Востока: сама жизнь этого требует, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Почему беспилотники не развиваются? Здесь (на Дальнем Востоке - ред.) нет таких угроз, с которыми могут сталкиваться в густонаселенных районах страны. Сама жизнь требует применения таких технологий", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ."Именно здесь их и нужно применять", - указал Путин.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039846761.html

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дальний восток, владимир путин, вэф-2025, экономика