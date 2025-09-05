https://ria.ru/20250905/putin-2039842325.html

Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России

Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России - РИА Новости, 05.09.2025

Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России

Система учета редкоземельных металлов налажена в России, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Система учета редкоземельных металлов налажена в России, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Система учета таких запасов (редкоземельных металлов - ред.) налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы", - сказал он, выступая на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

