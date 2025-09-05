Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России
07:40 05.09.2025 (обновлено: 10:23 05.09.2025)
Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Система учета редкоземельных металлов налажена в России, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Система учета таких запасов (редкоземельных металлов - ред.) налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы", - сказал он, выступая на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, владивосток
Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Владивосток
Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России

Путин: редкоземельные металлы в России могут быть эффективно использованы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Система учета редкоземельных металлов налажена в России, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"Система учета таких запасов (редкоземельных металлов - ред.) налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы", - сказал он, выступая на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин отметил укрепление связи Дальнего Востока с зарубежными странами
РоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025Владивосток
 
 
