https://ria.ru/20250905/putin-2039842325.html
Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России
Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России
Система учета редкоземельных металлов налажена в России, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:40:00+03:00
2025-09-05T07:40:00+03:00
2025-09-05T10:23:00+03:00
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039845107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccda8626037e1e71f2061d9c1edb32af.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Система учета редкоземельных металлов налажена в России, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Система учета таких запасов (редкоземельных металлов - ред.) налажена. По мере развития технологий они могут быть извлечены и эффективно использованы", - сказал он, выступая на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039840654.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039845107_274:0:1714:1080_1920x0_80_0_0_99f669a90eea1c133c1bc01c1f5fd9fb.jpg
Путин: "В России налажена система учета редкоземельных металлов"
В России налажена система учета редкоземельных металлов, они могут быть извлечены и эффективно использованы, заявил Путин.
2025-09-05T07:40
true
PT3M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, владивосток
Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Владивосток
Путин рассказал об учете редкоземельных металлов в России
Путин: редкоземельные металлы в России могут быть эффективно использованы