Путин призвал внедрять высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке

Путин призвал внедрять высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025

Путин призвал внедрять высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке

Дальний Восток нужно сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:40:00+03:00

2025-09-05T07:40:00+03:00

2025-09-05T08:28:00+03:00

дальний восток

экономика

россия

владимир путин

вэф-2025

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток нужно сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты, сообщил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нужно сделать территорию всего Дальнего Востока именно территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

