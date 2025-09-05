https://ria.ru/20250905/putin-2039841987.html
Путин призвал внедрять высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке
Путин призвал внедрять высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке
Путин призвал внедрять высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке
2025-09-05
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток нужно сделать территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты, сообщил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Нужно сделать территорию всего Дальнего Востока именно территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин призвал внедрять высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке
Путин призвал сделать ДФО территорией развития высокотехнологичных проектов