07:39 05.09.2025 (обновлено: 10:24 05.09.2025)
Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин
экономика
россия
владимир путин
дальний восток
арктика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Трансарктический коридор должен работать на благо экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса", - сказал Путин.
экономика, россия, владимир путин, дальний восток, арктика
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дальний Восток, Арктика
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Трансарктический коридор должен работать на благо экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.
"Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025
Путин отметил укрепление связи Дальнего Востока с зарубежными странами
07:37
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинДальний ВостокАрктика
 
 
