Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин
Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин
Трансарктический коридор должен работать на благо экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Трансарктический коридор должен работать на благо экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. "Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса", - сказал Путин.
Путин: "Трансарктический коридор должен работать на благо экономики России"
Трансарктический коридор должен работать на благо экономики России, заявил Путин. И добавил, что этот коридор должен открывать новые возможности для бизнеса.
Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин
Путин: трансарктический коридор должен работать на благо экономики России