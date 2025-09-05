https://ria.ru/20250905/putin-2039841563.html

Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин

Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Трансарктический коридор должен работать на благо экономики, заявил Путин

Трансарктический коридор должен работать на благо экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Трансарктический коридор должен работать на благо экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса", - сказал Путин.

