Путин отметил укрепление связи Дальнего Востока с зарубежными странами

2025-09-05T07:37:00+03:00
2025-09-05T07:37:00+03:00
2025-09-05T10:42:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что связи Дальнего Востока с зарубежными странами укрепляются. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Укрепляются связи (дальневосточного - ред.) региона с зарубежными странами", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
