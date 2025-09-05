Путин отметил укрепление связи Дальнего Востока с зарубежными странами

https://ria.ru/20250905/putin-2039840654.html

Президент России Владимир Путин заявил, что связи Дальнего Востока с зарубежными странами укрепляются. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что связи Дальнего Востока с зарубежными странами укрепляются. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Укрепляются связи (дальневосточного - ред.) региона с зарубежными странами", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

