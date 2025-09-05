https://ria.ru/20250905/putin-2039839855.html

Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин

Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025

Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин

Россия планирует строительство новых мостов в Корейской Народно-Демократической Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T07:35:00+03:00

2025-09-05T07:35:00+03:00

2025-09-05T10:24:00+03:00

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

владимир путин

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039845719_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_790f5e3ff47b7d8afb11943b91550c42.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия планирует строительство новых мостов в Корейской Народно-Демократической Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2039839202.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Россия планирует строительство новых мостов в КНДР" Россия планирует строительство новых мостов в КНДР, сообщил Путин. 2025-09-05T07:35 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, владимир путин, владивосток