https://ria.ru/20250905/putin-2039839855.html
Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин
Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин
Россия планирует строительство новых мостов в Корейской Народно-Демократической Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:35:00+03:00
2025-09-05T07:35:00+03:00
2025-09-05T10:24:00+03:00
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
владимир путин
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039845719_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_790f5e3ff47b7d8afb11943b91550c42.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия планирует строительство новых мостов в Корейской Народно-Демократической Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250905/putin-2039839202.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039845719_266:0:1706:1080_1920x0_80_0_0_c9c1e906bf3c409aa4a87dc5de89b179.jpg
Путин: "Россия планирует строительство новых мостов в КНДР"
Россия планирует строительство новых мостов в КНДР, сообщил Путин.
2025-09-05T07:35
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, владимир путин, владивосток
Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Владимир Путин, Владивосток
Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин
Путин: Россия планирует строительство новых мостов в КНДР