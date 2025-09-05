Россия построит новые мосты в КНДР, заявил Путин

Рейтинг@Mail.ru
07:35 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия планирует строительство новых мостов в Корейской Народно-Демократической Республике, заявил президент РФ Владимир Путин. "В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия планирует строительство новых мостов в Корейской Народно-Демократической Республике, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
