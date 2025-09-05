https://ria.ru/20250905/putin-2039839754.html
Путин назвал сроки открытия моста в КНДР
Путин назвал сроки открытия моста в КНДР - РИА Новости, 05.09.2025
Путин назвал сроки открытия моста в КНДР
Мост из России в КНДР через реку Туманная должен быть открыт в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Мост из России в КНДР через реку Туманная должен быть открыт в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"(Мост - ред.) в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную должен быть открыт в следующем году", - сказал российский лидер на пленарном заседании.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
