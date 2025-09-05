https://ria.ru/20250905/putin-2039838484.html
Путин отметил интерес стран к трансарктическому маршруту
Путин отметил интерес стран к трансарктическому маршруту
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Интерес стран к трансарктическому маршруту растет, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Мы видим, что заинтересованность в этом маршруте (трансарктическом транспортном коридоре - ред.) растет как со стороны российских компаний, работающих в Арктике, так и со стороны иностранных перевозчиков, причем речь идет не только о единичных, разовых транзитах, а о формировании устойчивой грузовой базы", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
