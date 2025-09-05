https://ria.ru/20250905/putin-2039837935.html

Путин оценил значимость открытие авиасообщения с КНДР

Путин оценил значимость открытие авиасообщения с КНДР - РИА Новости, 05.09.2025

Путин оценил значимость открытие авиасообщения с КНДР

Открытие авиасообщения между Россией и КНДР поможет дальнейшему сближению двух стран, установлению более прочных связей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Открытие авиасообщения между Россией и КНДР поможет дальнейшему сближению двух стран, установлению более прочных связей, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Отмечу также знаковые события, такие как восстановление после пандемии ковида авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном, а также запуск прямого авиасообщения между столицами России и Корейской Народно-Демократической Республики. Полет по этому маршруту состоялся в конце июля, а месяцем ранее возобновилось курсирование беспересадочных вагонов между Москвой и Пхеньяном. Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

