07:31 05.09.2025 (обновлено: 07:36 05.09.2025)
Путин отметил рост туристического потока на Дальний Восток
Путин отметил рост туристического потока на Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Туристы все активнее посещают Дальний Восток, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"В каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год. В том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин отметил рост туристического потока на Дальний Восток

Путин: туристы все активнее посещают Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Туристы все активнее посещают Дальний Восток, заявил президент РФ Владимир Путин.
О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>
"В каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год. В том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
