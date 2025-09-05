https://ria.ru/20250905/putin-2039837834.html

Путин отметил рост туристического потока на Дальний Восток

Путин отметил рост туристического потока на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Туристы все активнее посещают Дальний Восток, заявил президент РФ Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В каждом регионе Дальнего Востока обновляются аэропорты. Они уже обслуживают более 14 миллионов пассажиров в год. В том числе туристов, которые все активнее посещают эти замечательные, красивейшие места", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

