Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин

Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин

Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>"Мы все время говорим про Северный морской путь, но, если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно оперировать соображениями большего масштаба", — сказал он.Эта комплексная система объединит морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал таких крупнейших российских рек, как Обь, Енисей и Лена. "Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу Трансарктического коридора. Впереди работа, что называется, на берегу. Имею в виду развитие связи и навигации, систему обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке", — пояснил Путин.По его словам, иностранные перевозчики все чаще проявляют интерес к Трансарктическому коридору, но прежде всего он будет работать в интересах российской экономики и регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Также должны открываться новые возможности для отечественного бизнеса.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

