Рейтинг@Mail.ru
Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 05.09.2025 (обновлено: 12:48 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2039837143.html
Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин
Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2025
Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин
Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:29:00+03:00
2025-09-05T12:48:00+03:00
россия
вэф-2025
владимир путин
владивосток
дальневосточный федеральный университет
экономика
арктика
обь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное &gt;&gt;"Мы все время говорим про Северный морской путь, но, если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно оперировать соображениями большего масштаба", — сказал он.Эта комплексная система объединит морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал таких крупнейших российских рек, как Обь, Енисей и Лена. "Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу Трансарктического коридора. Впереди работа, что называется, на берегу. Имею в виду развитие связи и навигации, систему обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке", — пояснил Путин.По его словам, иностранные перевозчики все чаще проявляют интерес к Трансарктическому коридору, но прежде всего он будет работать в интересах российской экономики и регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Также должны открываться новые возможности для отечественного бизнеса.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250517/putin-2017619953.html
https://ria.ru/20250517/putin-2017586738.html
https://ria.ru/20250731/patrushev-2032606210.html
россия
владивосток
арктика
обь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_91917bf73ce30f5dbfd5580e5833b0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вэф-2025, владимир путин, владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика, арктика, обь
Россия, ВЭФ-2025, Владимир Путин, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, Арктика, Обь
Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин

Путин: РФ будет развивать Трансарктический транспортный коридор

© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025 года
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025 года - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. 5 сентября 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин поручил создать СП для перевозки грузов по Трансарктическому коридору
17 мая, 21:16
"Мы все время говорим про Северный морской путь, но, если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно оперировать соображениями большего масштаба", — сказал он.
Эта комплексная система объединит морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал таких крупнейших российских рек, как Обь, Енисей и Лена.
© РИА НовостиКак может выглядеть Трансарктический коридор
Как может выглядеть Трансарктический коридор - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости
Как может выглядеть Трансарктический коридор
"Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу Трансарктического коридора. Впереди работа, что называется, на берегу. Имею в виду развитие связи и навигации, систему обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке", — пояснил Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора
17 мая, 17:35
По его словам, иностранные перевозчики все чаще проявляют интерес к Трансарктическому коридору, но прежде всего он будет работать в интересах российской экономики и регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Также должны открываться новые возможности для отечественного бизнеса.

Трансарктический транспортный коридор — маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока. Он должен обеспечить гарантированный доступ к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре
31 июля, 14:34
 
РоссияВЭФ-2025Владимир ПутинВладивостокДальневосточный федеральный университетЭкономикаАрктикаОбь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала