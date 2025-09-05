Россия будет развивать Трансарктический коридор, заявил Путин

https://ria.ru/20250905/putin-2039837143.html
Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:29:00+03:00
2025-09-05T07:29:00+03:00
2025-09-05T12:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039866522_0:245:3203:2048_1920x0_80_0_0_f69abae0bdad31a841698b894c9b1719.jpg
Выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ. Главное
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
"Мы все время говорим про Северный морской путь, но, если вы обратили внимание, я сказал и говорю про Трансарктический коридор, потому что мы пришли к выводу, что нужно оперировать соображениями большего масштаба", — сказал он.
Эта комплексная система объединит морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Она позволит использовать потенциал таких крупнейших российских рек, как Обь, Енисей и Лена.
"Нам предстоит не только прокладывать надежные, безопасные морские маршруты в Арктике, выходить на круглосуточную работу Трансарктического коридора. Впереди работа, что называется, на берегу. Имею в виду развитие связи и навигации, систему обслуживания судов и аварийно-спасательной инфраструктуры. И, конечно, речь идет о модернизации морских портов в Арктике и на Дальнем Востоке", — пояснил Путин.
По его словам, иностранные перевозчики все чаще проявляют интерес к Трансарктическому коридору, но прежде всего он будет работать в интересах российской экономики и регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Также должны открываться новые возможности для отечественного бизнеса.
Трансарктический транспортный коридор — маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока. Он должен обеспечить гарантированный доступ к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.