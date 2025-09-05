https://ria.ru/20250905/putin-2039836719.html
Логистика Дальнего Востока требует обновления инфраструктуры, заявил Путин
2025-09-05T07:28:00+03:00
дальний восток
вэф-2025
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Логистика на Дальнем Востоке требует обновления инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"В этой связи отдельный вопрос - это логистика. За последние годы нагрузка на транспортную систему Дальнего Востока заметно выросла. Укрепляются связи регионов с зарубежными странами. Все это требует обновления автомобильных и железнодорожных магистралей, расширения морских терминалов, создания современных транспортных узлов с роботизированными складами и цифровой обработкой грузов", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
дальний восток
россия
владивосток
дальний восток, вэф-2025, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
