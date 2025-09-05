Путин заявил, что роль Дальнего Востока нужно наращивать

https://ria.ru/20250905/putin-2039836018.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Роль Дальнего Востока нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей, заявил президент России Владимир Путин. О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Юбилейный Восточный экономических форум - это не только повод подвести какие-то итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке по наращиванию его роли и в отечественной экономике, и в системе международных связей, прежде всего в динамично растущем Азиатско-тихоокенском регионе", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Путин: "Роль Дальнего Востока нужно наращивать в системе международных связей" Роль Дальнего Востока нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей, подчеркнул Путин. По его словам, развитие Дальнего Востока и Сибири обозначено приоритетом России на текущий век. 2025-09-05T07:26 true PT0M21S

