Путин рассказал о расширении добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке
Путин рассказал о расширении добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2025
Путин рассказал о расширении добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке
Добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке расширяется, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T07:25:00+03:00
2025-09-05T07:25:00+03:00
2025-09-05T07:34:00+03:00
дальний восток
экономика
россия
владимир путин
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке расширяется, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже >>"Сырьевая база Дальнего Востока и добыча полезных ископаемых в регионе расширяются. Так, добыча угля и золота в регионе за 10 лет выросли почти в 1,7 раза в том числе благодаря заявительному принципу лицензирования недр, который позволил более активно привлечь частный капитал в геологоразведку", - сказал он.
дальний восток
россия
Новости
ru-RU
дальний восток, экономика, россия, владимир путин, вэф-2025
Дальний Восток, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2025
Путин рассказал о расширении добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке
Путин: добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке расширяется