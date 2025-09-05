Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о расширении добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке
07:25 05.09.2025 (обновлено: 07:34 05.09.2025)
Путин рассказал о расширении добычи полезных ископаемых на Дальнем Востоке
Добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке расширяется, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. РИА Новости, 05.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке расширяется, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.О выступлении Путина на пленарном заседании ВЭФ читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;"Сырьевая база Дальнего Востока и добыча полезных ископаемых в регионе расширяются. Так, добыча угля и золота в регионе за 10 лет выросли почти в 1,7 раза в том числе благодаря заявительному принципу лицензирования недр, который позволил более активно привлечь частный капитал в геологоразведку", - сказал он.
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Добыча полезных ископаемых на Дальнем Востоке расширяется, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.
"Сырьевая база Дальнего Востока и добыча полезных ископаемых в регионе расширяются. Так, добыча угля и золота в регионе за 10 лет выросли почти в 1,7 раза в том числе благодаря заявительному принципу лицензирования недр, который позволил более активно привлечь частный капитал в геологоразведку", - сказал он.
Путин отметил рост туристического потока на Дальний Восток
